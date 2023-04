Trainer Don Jackson hört offenbar wenige Tage nach dem Gewinn der deutschen Eishockey-Meisterschaft als Cheftrainer von Red Bull München auf. Wie Bild am späten Donnerstagabend berichtete, wird der 66 Jahre alte US-Amerikaner seinen Rücktritt am Freitag bekannt geben. Als Nachfolger stehe zudem bereits der frühere Bundestrainer Toni Söderholm (2019 bis 2022) fest. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus.

Jackson hatte mit München am vergangenen Sonntag seinen vierten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch das 3:1 im fünften Play-off-Finale gegen den ERC Ingolstadt perfekt gemacht. Nach diesem Triumph, seiner insgesamt neunten Meisterschaft in Deutschland nach zuvor fünf Erfolgen mit den Eisbären Berlin, hatte der erfahrene Trainer seine Zukunft offen gelassen. Er spiele "im letzten Drittel" seiner Karriere, hatte Jackson knapp gesagt.

Der Finne Söderholm (45) wurde als Spieler zum Abschluss der aktiven Karriere mit München 2016 deutscher Meister. Im vergangenen Jahr ließ der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) den erfolgreichen Trainer (WM-Halbfinale 2021) zum Schweizer Traditionsklub SC Bern ziehen. Nach nur fünf Monaten endete die Zusammenarbeit Anfang April.