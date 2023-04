Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Harold Kreis die zweite deutliche Niederlage kassiert. Zwei Tage nach dem 2:6 in Kassel verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auch im zweiten Duell mit Tschechien in Frankfurt 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

Jakub Flek (2.), David Tomasek (36.), Filip Chlapik (47.), Radan Lenc (49.) und Ondrej Beranek (59.) erzielten vor 5108 Zuschauern die Treffer für den zwölfmaligen Weltmeister. Für das deutsche Team, in dem noch die Spieler der DEL-Halbfinalisten sowie mögliche Verstärkungen aus der NHL fehlten, traf nur der Frankfurter Dominik Bokk (55.). Nächster Gegner in der Vorbereitung ist am Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf Österreich. Die WM beginnt am 12. Mai in Tampere gegen Schweden.