Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am vorletzten Spieltag des Jahres die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) behauptet. Das Team von Trainer Thomas Popiesch gewann gegen Vizemeister ERC Ingolstadt nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Dank des erfolgreichen Endspurts im letzten Drittel feierten die Pinguins ihren siebten Sieg in Serie.

Dahinter lauern weiterhin die Eisbären Berlin. Dank eines 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) bei den Löwen Frankfurt bleibt der Rekordmeister mit einem Punkt Rückstand Zweiter. Gemeinsam mit Bremerhaven bilden die Eisbären mit deutlichem Vorsprung das Führungsduo.

Das rheinische Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG ging an die Gastgeber. Die Haie festigten mit einem 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge Platz vier.

Auch der EHC Red Bull München durfte jubeln. Bei den Grizzlys Wolfsburg holte der Meister ein 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) und reiht sich knapp hinter den Haien auf Rang fünf ein.