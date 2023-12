Mit ihrem zehnten Auswärtssieg in Folge haben die Eisbären Berlin ihren Platz DEL behauptet.

Mit ihrem zehnten Auswärtssieg in Folge haben die Eisbären Berlin die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) behauptet. Knapp drei Wochen nach der bitteren 0:3-Heimpleite gegen die Iserlohn Roosters setzte sich der DEL-Rekordmeister am Seilersee nach zweimaligem Rückstand mit 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) durch und vermied damit einen weiteren Ausrutscher.

Auf den zweiten Platz schoben sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit einem 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) bei den Augsburger Panthern vor. Die Straubing Tigers rutschten durch ein 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) bei den Kölner Haien auf den dritten Rang ab.

Einen ersten Schritt aus der Krise machten die Adler Mannheim. Nach fünf Niederlagen in Serie kämpfte der vermeintliche Titelkandidat die Düsseldorfer EG nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) nieder und feierte den ersten Sieg im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Dallas Eakins. Als Tabellenzehnter läuft Mannheim den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

Wieder auf Play-off-Kurs sind die Grizzlys Wolfsburg und die Schwenninger Wild Wings. Die Niedersachsen bezwangen nach zwei Pleiten die Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), die Schwarzwälder nach drei Pleiten die Löwen Frankfurt mit 6:3 (3:2, 1:0, 2:1). Bereits am Donnerstag hatte Titelverteidiger Red Bull München mit 1:2 im dritten Duell mit Vizemeister ERC Ingolstadt die dritte Niederlage erlitten.

Die Eisbären kämpften sich nach 0:2-Rückstand zurück, doch Hunter Shinkaruk brachte Iserlohn nur 22 Sekunden dem Ausgleich erneut in Führung (39.). Ty Ronning (44.) und Morgan Ellis (49./59.) drehten das Spiel zugunsten der Berliner. In Mannheim entschied ausgerechnet der Ex-Düsseldorfer Daniel Fischbuch das Spiel (59.).