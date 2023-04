München (SID) - Das Finale um die 102. deutsche Eishockey-Meisterschaft ist ein historisches. Erstmals seit 88 Jahren treffen zwei bayerische Klubs im direkten Kampf um den Titel aufeinander. "Das ist erstaunlich", sagte Kapitän Patrick Hager vom Hauptrundensieger Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München, der ab Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in der Best-of-seven-Serie auf den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt trifft: "Es ist für alle schön."

Zum letzten Mal standen sich 1935 zwei Teams aus dem Freistaat im Finale gegenüber: Riessersee gewann 2:1 gegen Füssen. Allerdings wurden die deutschen Meister nach dem Zweiten Weltkrieg gut 30 Jahre lang in Punkterunden ermittelt, zunächst in der Oberliga, dann in der Bundesliga. Seit 1981 werden in den Play-offs wieder K.o.-Spiele ausgetragen. Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München gewann zwischen 2016 und 2018 dreimal in Folge den Titel, Ingolstadt sensationell 2014 als Vorrundenneunter.