Köln (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen wochenlang auf ihren Goalie Dennis Endras verzichten. Wie der Tabellen-13. am Dienstag mitteilte, fällt der langjährige deutsche Nationalkeeper wegen einer Muskelverletzung am Bein "rund einen Monat" aus. Endras (37), der vor der Saison aus Mannheim nach Augsburg zurückgekehrt war, hatte sich die Blessur am Sonntag im Spiel bei den Bietigheim Steelers (3:5) zugezogen.