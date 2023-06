Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt kommt in der Kaderplanung für die nächste Saison weiter voran. Wie die Oberbayern am Mittwoch mitteilten, wechselt Kevin Maginot vom Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt zu den Panthern, der 28 Jahre alte Verteidiger erhält einen Zweijahresvertrag. Damit ist auch der letzte freie Platz in der Verteidigung der Ingolstädter vergeben.

"Kevin bringt mit seiner Größe ein weiteres Element in unsere Defensive mit ein. In der vergangenen Saison hat er zudem seine Qualitäten im Spiel nach vorne auch in der DEL unter Beweis gestellt", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über Maginot, der in der abgelaufenen Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) 20 Scorerpunkte verbuchte.