Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) verpflichten zur kommenden Saison Stürmer Cedric Schiemenz. Der 24-Jährige kommt von der Düsseldorfer EG. Zuvor hatte der bei den Eisbären Berlin ausgebildete Center bei den Wild Wings" itemprop="name" />Schwenninger Wild Wings den Sprung in die Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL geschafft.

"Cedric hat eine hervorragende Ausbildung genossen und bringt einen hohen Hockey-IQ mit. Er soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen", sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel.

Iserlohn hatte in der abgelaufenen DEL-Saison als 13. die Play-offs verpasst, Schiemenz war mit der DEG im Viertelfinale am ERC Ingolstadt gescheitert. "Mir wurde in den Gesprächen eine konkrete Perspektive für meine Weiterentwicklung aufgezeigt", sagte er über seinen Wechsel.