Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) haben Stürmer Florian Elias verpflichtet. Das teilte der Play-off-Teilnehmer am Sonntag mit, ohne Angaben über die Dauer des Kontrakts zu machen. Der 20-Jährige kommt von den Adler Mannheim und war zuletzt an die Wild Wings" itemprop="name" />Schwenninger Wild Wings ausgeliehen. Elias kommt bereits auf 142 Spiele in der Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL, erzielte dabei jeweils 15 Tore und Assists.

"Flo bringt eine sehr hohe Dynamik und Schnelligkeit mit und passt deshalb sehr gut in unsere Planungen", sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer: "Er hat speziell in der vergangenen Saison auch gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass er diese Qualitäten regelmäßig aufs Eis bringen kann, dann werden wir viel Freude an ihm haben."