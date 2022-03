Tabellenführer Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Köln (SID) - Tabellenführer Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Titelverteidiger unterlag zwei Tage nach der Pleite in Düsseldorf auch dem ERC Ingolstadt 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.

Dominik Bokk (47.) und Zach Boychuk (54.) hatten die Eisbären nach den Gegentreffern durch Chris Bourque (18.) und Justin Feser (33.) in die Verlängerung gerettet. Am Ende jubelten aber die Gäste.

Ex-Meister Adler Mannheim festigte Platz vier durch ein souveränes 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) gegen die Schwenninger Wild Wings. Im Kampf um einen Platz in den Pre-Play-offs setzten sich derweil die Kölner Haie mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern durch.