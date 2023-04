Köln (SID) - Die deutschen Eishockey-Spielerinnen haben bei der WM im kanadischen Brampton das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler besiegte in ihrem umkämpften abschließenden Vorrundenspiel Ungarn auch dank einer herausragenden Leistung von Torhüterin Sandra Abstreiter 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Die DEB-Auswahl sicherte sich damit in der Gruppe B den zweiten Platz hinter den unbesiegten Finninen, die bei Olympia in Peking die Bronzemedaille gewonnen hatten.

Verteidigerin Ronja Hark (11.) und Nicola Eisenschmid (20.) erzielten beim dritten Sieg im vierten Spiel die Treffer für die deutsche Mannschaft. Die Ungarinnen legten ab dem zweiten Drittel deutlich zu, trafen aber lediglich durch Reka Dabasi (21.). Torhüterin Sandra Abstreiter, die für das Team der Universität von Providence im US-Bundesstaat Rhode Island spielt, hielt mit 36 parierten Schüssen den knappen Sieg fest.

Ihr Minimalziel Klassenerhalt hatten die deutschen Frauen vorzeitig durch das 3:0 gegen Frankreich im dritten Gruppenspiel gesichert, gegen Ungarn hätte bereits ein Punkt für das Erreichen des Viertelfinales gereicht. Zuvor hatte die DEB-Auswahl gegen Schweden gewonnen (6:2) und gegen Finnland verloren (0:3).