Rekordchampion Kanada hat bei der Eishockey-WM auch sein drittes Spiel gewonnen. Die Nordamerikaner setzten sich am Montag in Riga mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den Olympiadritten Slowakei durch. Mit drei Siegen aus drei Spielen führen die Kanadier die Gruppe B vor der Schweiz und Tschechien an.

NHL-Profi Jake Neighbours von den St. Louis Blues (8.) erzielte vor 4640 Zuschauern den Treffer für Kanada. Peter Cehlarik (17.) glich noch im ersten Drittel für die Slowaken aus. Im Penaltyschießen behielten dann die Kanadier die Nerven.