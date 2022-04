Köln (SID) - NHL-Torhüter Philipp Grubauer traut der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai) trotz der Olympia-Enttäuschung von Peking (10. Platz) eine Menge zu. "Ich glaube schon, dass da eine Medaille möglich ist. The sky is the limit", sagte der Profi der Seattle Kraken MagentaSport.

Der Rosenheimer, 2018 Stanley-Cup-Champion mit den Washington Capitals, ist nach dreijähriger Nationalmannschafts-Abstinenz beim Turnier dabei. "Ich habe zum Toni gesagt: Toni, wenn du mich einlädst, bin ich da", sagte der 31-Jährige über seine Gespräche mit Bundestrainer Toni Söderholm.

Grubauer will Anfang Mai zum Kader stoßen und im letzten Vorbereitungsspiel gegen Österreich (8. Mai) auflaufen. Er, Tim Stützle und Moritz Seider würden wohl "alle am selben Tag aufschlagen in Schwenningen" und das Spiel "gemeinsam bestreiten". Auch Stützle (Ottawa Senators) und Rookie Seider (Detroit Red Wings) spielen in der NHL. Das Trio hat keine Chance mehr im Play-off-Rennen.

"Wenn jetzt die Jungs von herüben kommen und noch ein paar Jungs von der DEL dazustoßen, dann haben wir eine überragende Mannschaft und können dieses Jahr weit oben mitspielen", so Grubauer: "Wenn man sich die Gruppe anschaut, dann bin ich der Meinung, dass man da jeden schlagen kann."

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trifft in der Staffel A in Helsinki auf Kanada, die Schweiz, die Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Italien und Frankreich. Vier Teams kommen ins Viertelfinale.