Köln (SID) - Trainer Uwe Krupp sieht die Kölner Haie nach schwierigem Saisonstart für die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) gut gerüstet. "Zu Beginn hatten wir Probleme mit unseren eigenen Erwartungen", sagte der ehemalige Bundestrainer vor dem ersten Viertelfinale am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) bei Adler Mannheim, "es hat gedauert, bis wir den richtigen Hebel gefunden haben. Aber wir haben uns stabilisiert und in den letzten 25 Spielen einen guten Job gemacht."

Der achtmalige deutsche Meister hatte vor der Saison nach mageren Jahren wieder höhere Ziele formuliert. Nach schwachem Start steigerten sich die Haie und rutschten am letzten Spieltag noch auf den sechsten Tabellenplatz und damit direkt ins Viertelfinale. "Das war der Ertrag der Arbeit der letzten 25 Spiele", sagte Krupp.

Das Viertelfinale gegen Mannheim gehen die Haie ohne personelle Probleme "optimistisch" an. "Wir wissen, wenn wir unser Eishockey spielen, sind wir eine Mannschaft, die schwer auszurechnen ist und gegen jeden bestehen kann", sagte Krupp. Mannheim sei als Dritter "vor uns in der Tabelle", ein Team "mit viel Erfahrung und jeder Menge Qualität".

Dass ein mögliches drittes Heimspiel in der Serie "best of seven" nicht der heimischen Arena ausgetragen werden könnte, nahm der Coach gelassen: "Ein Spiel in Krefeld ist nicht das Ende der Welt. Da ist auch eine Riesenstimmung, wenn die Halle voll ist." Wegen eines Konzerts der Schlagersängerin Helene Fischer steht die Lanxess Arena am 26. März nicht zur Verfügung.