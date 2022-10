Köln (SID) - Vizemeister Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seine Tabellenführung weiter gefestigt. Das Team von Trainer Don Jackson machte durch einen deutlichen 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)-Erfolg bei den Grizzlys Wolfsburg seinen zweiten Sieg binnen 48 Stunden perfekt.

Titelverteidiger Eisbären Berlin setzte unterdessen seinen Aufwärtstrend nur mit Mühe fort. Nach seinen beiden vorherigen Erfolgen musste der Hauptstadt-Klub gegen die Nürnberg Ice Tigers nach einem 0:2-Rückstand in die Verlängerung, ehe der dritte Erfolg in Serie durch ein 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) feststand. In der Abstiegszone gelang Schlusslicht Bietigheim Steelers unterdessen im Kellerduell mit den Augsburger Panthern mit 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) der erste Saisonsieg in der regulären Spielzeit und der Anschluss an die Konkurrenz.

Münchens herausragender Spieler in Wolfsburg war der dreifache Torschütze Christopher Desousa (15., 26. und 58.). Für die weiteren Treffer der Bayern sorgten Patrick Hager (16.) und Justin Schütz (35.).

In Berlin hatte Nürnberg den zweiten Erfolg innerhalb von drei Tagen durch eine 2:0-Führung nach Treffern von Ryan Stoa (28.) und Daniel Schmölz (48.) schon greifbar nahe. Doch in den letzten zwei Spielminuten erzwangen Zachary Boychuk (59.) und Kevin Clark (60.) mit einem Doppelschlag binnen 55 Sekunden die Verlängerung, in der Giovanni Fiori nach 191 Sekunden den Sieg der Hausherren gegen die Franken besiegelte.

Bietigheim zeigte nach Augsburgs Führung durch Henry Haase (8.) Moral und distanzierte die Gäste bis zur zweiten Drittelsirene durch Treffer von Chris Wilkie (16.), Mathew Maione (25.), Evan Jasper (35.), Teemu Lepaus (37.) entscheidend. Nach Augsburgs Zwischenspurt zum 3:4 durch Tore von Ran Kuffner (47.) und erneut Haase (58.) machte Jasper den insgesamt zweiten Steelers-Sieg in der laufenden Saison perfekt.