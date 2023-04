Dominik Bittner hat nach dem Halbfinal-Aus mit den Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga ein Bekenntnis zu den Niedersachsen vermieden.

München (SID) - Nationalspieler Dominik Bittner hat nach dem Halbfinal-Aus mit den Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) ein Bekenntnis zu den Niedersachsen vermieden. "Was meine persönliche Zukunft betrifft, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen", sagte der Verteidiger nach dem 2:7 seines Teams im siebten und entscheidenden Halbfinalduell mit Hauptrundensieger Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München bei MagentaSport.

Bittner spielt seit 2019 für Wolfsburg. Zuletzt war der 30-Jährige pikanterweise mit München in Verbindung gebracht worden.