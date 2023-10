Kapitän Vincenzo Grifo von Fußball-Bundesligist SC Freiburg will mit der italienischen Nationalmannschaft zur EURO 2024 in Deutschland.

Kapitän Vincenzo Grifo von Fußball-Bundesligist SC Freiburg will mit der italienischen Nationalmannschaft zur EURO 2024 in Deutschland. "Natürlich ist es ein Traum", sagte der 30 Jahre alte Deutsch-Italiener nach der 1:2-Niederlage bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Sonntag. Für die Squadra Azzurra kommt Grifo bislang auf neun Einsätze (vier Tore), sein letzter ist jedoch schon über ein halbes Jahr her.

"Warum habe ich anfangen, Fußball zu spielen? Um irgendwann mal in der besten Liga zu spielen, und das ist die Bundesliga", sagte Grifo. "Und um Nationalmannschaft zu spielen, darum kämpfe ich. Meine Hausaufgabe muss ich in Freiburg machen und die tue ich im Moment."

Sechs Scorerpunkte erzielte der Spielmacher allein in der letzten englischen Woche: Tor und Vorlage gegen den VfL Bochum, Dreierpack in der Europa League bei Backa Topola, Assist in Leverkusen. "Es freut mich, dass ich gute Leistungen bringe, und der Rest kommt dann von alleine", sagte der gebürtige Pforzheimer.

Die nächste Chance für eine Nominierung von Trainer Luciano Spalletti bietet sich schon im November. Dort stehen für Italien die beiden entscheidenden EM-Qualispiele an - zunächst gegen Nordmazedonien (17. November), dann im direkten Duell um Platz zwei gegen die Ukraine (20. November) in Leverkusen.