Das polnische Team um Stürmerstar Robert Lewandowski verliert überraschend mit 2:3 und rutschte in der Gruppe E auf den vorletzten Platz ab.

Vier Tage nach dem erfolgreichen Test gegen EM-Gastgeber Deutschland hat Polen in der Qualifikation für das Turnier 2024 eine Blamage erlebt. In Moldau verlor das Team um Stürmerstar Robert Lewandowski völlig überraschend mit 2:3 (2:0) und rutschte in der Gruppe E nach drei Spielen noch hinter den Gegner auf den vorletzten Platz ab.

Polen (3 Punkte) ist nur noch Vierter hinter Spitzenreiter Tschechien (7), Albanien (6), das am Dienstag 3:1 (1:1) bei Schlusslicht Färöer (1) gewann, und Moldau (5).

Nach der frühen Führung durch Arkadiusz Milik (12.) erhöhte Lewandowski zur scheinbar komfortablen 2:0-Pausenführung (34.). Ion Nicolaescu (48.) verkürzte kurz nach dem Seitenwechsel in Chisinau für den Außenseiter und sorgte für den Ausgleich (79.), Vladislav Baboglo traf zum Sieg (85.). Polen hatte am Freitag in Warschau gegen die DFB-Elf gewonnen (1:0).