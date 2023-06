Bundeskanzler Olaf Scholz erhofft sich von der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufbruchstimmung. Die Endrunde (14. Juni bis 14. Juli) sei ein "ganz wichtiges Ereignis" und ein "großer Moment", sagte Scholz am Mittwoch beim Start des Einjahres-Countdowns in Berlin: "Das ist ein Ereignis, auf das viele hinfiebern. Viele begreifen die EM als großes Fest in Europa. Wir fiebern mit, damit alles gut wird."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte die EM zu einem "Heimspiel für Europa" machen. "Wir wollen es zu einem gesamten Fest für ganz Deutschland machen", äußerte die SPD-Politikerin: "Wir wollen damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Wir werden zudem die nachhaltigsten Europameisterschaften haben, weil die Spiele ausschließlich in bereits vorhandenen Sportstätten stattfinden werden."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht die EM als "große Chance für uns alle", das "Land und der Verbanden wollen sich "weltoffen" präsentieren.