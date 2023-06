Die deutschen U21-Fußballer stehen im Kampf um den Einzug in das EM-Viertelfinale vor einer schwierigen Aufgabe.

Die deutschen U21-Fußballer stehen im Kampf um den Einzug in das EM-Viertelfinale vor einer schwierigen Aufgabe. Bei einem Sieg des DFB-Teams am Mittwoch im abschließenden Gruppenspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer England (18.00 Uhr/Sat.1) zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 2,55-fache des Einsatzes zurück. Ein weiterer Erfolg des Teams von der Insel beim Turnier in Georgien und Rumänien ist mit einer Siegquote von 2,50 dotiert.

Deutschland braucht nach dem 1:1 gegen Israel und der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Tschechien unbedingt drei Punkte, zudem ist man auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen. Die Quote für eine Titelverteidigung der deutschen Mannschaft liegt dementsprechend für bwin nur bei 13,00. Gegner England rechnet der Sportwettenanbieter mit einer Quote von 4,00 deutlich bessere Chancen aus.