Belgiens Fußball-Nationalmannschaft hat den Streit zwischen Trainer Domenico Tedesco und Star-Torwart Thibaut Courtois zumindest für 90 Minuten beiseite geschoben und einen Pflichtsieg auf dem Weg zur EM in Deutschland eingefahren. Ohne Courtois gewannen die Roten Teufel am Dienstag in Estland mit 3:0 (2:0) und bewegten sich in Richtung Tabellenspitze.

Dort stehen in Qualifikationsgruppe F weiterhin Ralf Rangnicks Österreicher. Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim schoss mit einem späten Doppelpack (81./89.) ein 2:0 (0:0) gegen Schweden heraus, Österreich bleibt ungeschlagen und mit zehn Punkten ganz vorne. Belgien (7) hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und kann damit noch gleichziehen.

Die ersten beiden Treffer für Belgien erzielte Stürmer Romelu Lukaku (37./40.), der in den vergangenen Tagen auch in der Causa Courtois eine Rolle gespielt hatte. Tedesco musste angesichts der Abwesenheit des verletzten Kapitäns Kevin De Bruyne schon für das jüngste 1:1 gegen Österreich einen Vertreter bestimmen und entschied sich für Lukaku. Courtois verließ das Lager der Nationalmannschaft wenig später, Tedesco bestätigte dann Medienberichte, wonach die Kapitänswahl der Grund gewesen sei.

Der Torwart von Real Madrid antwortete am Dienstag mit einem ausführlichen Statement und griff Tedesco dabei heftig an: Dieser habe nur "teilweise und subjektiv" von einer "privaten Unterredung" berichtet, Tedescos Einlassungen zu dem Thema stimmten "nicht mit der Realität überein", er sei zudem aus medizinischen Gründen abgereist. In Estland wurde Courtois von Matz Sels vertreten.

Österreich indes feierte den dritten Sieg im vierten Quali-Spiel und distanzierte damit nebenbei Schweden (3 Punkte) noch weiter. Der deutsche Trainer Rangnick beorderte die Bundesliga-Profis Baumgartner, Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch (beide SC Freiburg), Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg) und Xaver Schlager ( RB Leipzig) in die Startelf.