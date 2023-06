Bei der U21-EM in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) geht es neben dem Titel auch um die Olympia-Qualifikation. Schon das Viertelfinale könnte Titelverteidiger Deutschland unter Umständen für das Ticket für Paris reichen, sogar ein Entscheidungsspiel ist denkbar. Der SID klärt auf.

Europa hat vier Startplätze für die Sommerspiele 2024. Gastgeber Frankreich ist gesetzt, sodass sich die besten drei Teams der EM qualifizieren. Auch die Engländer fallen aus der Wertung, da sie bei Olympia als Großbritannien und nicht als eigenes Land antreten.

Sollten demnach Frankreich oder England ins Halbfinale einziehen, sind die anderen drei Semifinalisten automatisch qualifiziert. Schafft es keiner der beiden Mitfavoriten auf den EM-Titel unter die besten Vier, findet am 7. oder 8. Juli in Bukarest ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern statt.

Sollten die Franzosen und Engländer die Vorschlussrunde erreichen, sind die beiden anderen Halbfinal-Teilnehmer qualifiziert, das letzte Olympia-Ticket würde zwischen den beiden "besten" Verlierern der Viertelfinal-Partien ebenfalls in einem Entscheidungsspiel ermittelt werden.

Diese beiden Teams würden wie folgend bestimmt: Bessere Platzierung, höhere Punktzahl, höhere Tordifferenz oder größere Torausbeute nach der Gruppenphase.

Sollte das nicht ausreichen, zählt die Tordifferenz oder die Anzahl erzielter Tore im Viertelfinale. In letzter Instanz müsste sogar die Fair-Play-Regel oder der UEFA-Koeffizient herhalten.

Die DFB-Auswahl startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel ins Turnier. Die weiteren Vorrundenspiele gegen Tschechien (Sonntag) und England (28. Juni) finden in Batumi am Schwarzen Meer statt.