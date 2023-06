Rudi Völler glaubt trotz des miserablen Saisonabschlusses der deutschen Fußball-Nationalmannschaft immer noch an eine erfolgreiche Heim-EM 2024. "Unser Material ist immer noch gut genug, um im September die Kurve zu kriegen", sagte der DFB-Sportdirektor während seines Besuchs bei der EM der U21-Junioren in Georgien: "Mit einer guten Grundeinstellung, mit einer guten Taktik, dass wir im nächsten Jahr auch eine gute Europameisterschaft spielen können."

Bundestrainer Hansi Flick müsse "mit den kreativen Spielern, die wir ja haben, so umgehen, dass man was Gutes zusammenstellt". Dabei sei die Besinnung auf grundlegende Tugenden wichtig: "Dass man auch wieder gutes Zweikampfverhalten trainiert. Die Basis ist, Eins-gegen-eins-Situationen zu meistern, am Gegner vorbeizukommen oder ihn nicht vorbeikommen zu lassen - da hapert es im Moment so ein bisschen."

Für die nächsten Länderspiele im September gegen Japan (9.9., Wolfsburg) und Frankreich (12.9., Dortmund) fordert Völler "eine Reaktion" ein. "Das weiß natürlich auch Hansi Flick, dass er gefordert ist, wir haben heute noch telefoniert", sagte er am Montag. "Seine Experimente sind nicht geglückt, aber im September werden wir den Kader sehen, der bei der Europameisterschaft mehr oder weniger dabei ist."