Madrid (SID) - Xabi Alonso plauderte erstaunlich sachlich über das höchst turbulente Ende eines packenden Champions-League-Abends. "Wir sind sehr glücklich, dass er den Elfmeter gehalten hat", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen nur über die emotionale Schlussszene des hochintensiven 2:2 (2:1) bei Atletico Madrid, in der Lukas Hradecky das Europacup-Aus der Werkself mit einer Glanzparade abwendete.

Es hatten sich höchst kuriose Szenen im Estadio Metropolitano abgespielt. Nach dem Schlusspfiff des französischen Schiedsrichters Clement Turpin schaltete sich der Videoassistent ein und wies auf ein umstrittenes Handspiel im Strafraum hin. Atleticos Yannick Carrasco scheiterte aber an dem Finnen im Bayer-Tor (90.+8).

"Es war sehr, sehr zweifelhaft. Normalerweise wird das im Europacup nicht gepfiffen", sagte Alonso: "Jetzt ist die Situation da, dass alles passieren kann. Wir werden um diesen Platz in der Europa League kämpfen." Schon vor der Partie war durch einen Erfolg des FC Porto in Brügge klar gewesen, dass es in der Königsklasse für den Bundesligisten nicht weitergeht.

Nun lebt immerhin die Hoffnung, dass es in einer bislang stark durchwachsenen Saison des Bundesliga-15. auch im kommenden Frühjahr noch internationale Duelle zu bestreiten gibt und eine Erfahrung wie in Madrid die Mannschaft voranbringt. "Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir langsam eine Mannschaft werden", sagte Hradecky laut kicker. "An diesem Teamgeist können wir weiter wachsen", meinte Alonso, dessen Team durch Moussa Diaby (9.) und Callum Hudson-Odoi (29.) zweimal in Führung gegangen war. Madrid kam durch Carrasco (22.) und Rodrigo de Paul (50.) zum Ausgleich.

Leverkusen startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Leipzig den nächsten Versuch, den zweiten Sieg unter Alonso einzufahren, bevor es am 1. November zum Gruppenfinale kommt. Dann will die Werkself im Fernduell noch an Atletico vorbei auf Rang drei der Gruppe springen.