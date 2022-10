Leverkusen (SID) - Trainer Xabi Alonso von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen sieht bei seinem Team Nachholbedarf in punkto mannschaftlicher Geschlossenheit. "Es ist wichtig, was wir wollen", sagte der ehemalige spanische Welt- und Europameister am Freitag, "wir müssen Teamspirit aufbauen, egal ob wir auswärts oder zu Hause spielen."

Am Samstag gastiert der Werksklub, der in der Champions League gegen den FC Porto am Mittwoch 0:3 verlor, bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky). Alonso: "Wir haben 0:3 verloren, es war hart, wir waren unglücklich. Wir müssen wie eine Mannschaft zusammenbleiben, auch in schwierigen Momenten."

Er möchte die kommenden Wochen nutzen, um das Potenzial seines Teams herauszukitzeln. "Wir wollen mit jedem Spiel einen Schritt nach vorne machen", äußerte der Coach. Da Bayer im DFB-Pokal bereits ausgeschieden ist, kann der neue Leverkusener Trainer in der kommenden Woche mit seinen Schützlingen ohne Spiel unter der Woche an der Feinabstimmung arbeiten.