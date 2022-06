Der Triumph in der Europa League hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ein starkes Mitgliederwachstum beschert.

Frankfurt am Main (SID) - Der Triumph in der Europa League hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ein starkes Mitgliederwachstum beschert. Wie die Hessen am Sonntag bekannt gaben, zählte der Klub bei der jüngsten Auswertung 110.000 Vereinsmitglieder.

Nach Angaben des Klubs beantragten im Anschluss an den Finalsieg in Sevilla Mitte Mai (5:4 im Elfmeterschießen gegen Glasgow Rangers) rund 10.000 Personen eine neue Vereinsmitgliedschaft. Frankfurt liegt damit hinter Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln auf Rang fünf der mitgliederstärksten Vereine der Bundesliga.