Aachen (SID) - Fußball-Nationalspieler Thomas Müller blickt dem Start der neuen Saison erwartungsvoll entgegen. "Es ist ein positives Gefühl in der Luft, wenn ich an die Bundesliga denke, obwohl wir ja gerade noch im Sommerloch sind", sagte der Profi von Bayern München dem Sport-Informations-Dienst (SID) beim Kongress #neuland in Aachen: "Ich freue mich richtig auf die neue Saison."

Von den Transferaktivitäten der Konkurrenz zeigte sich Müller beeindruckt. "In der Bundesliga rührt sich schon etwas", sagte er: "Borussia Dortmund hat einige Spieler verpflichtet, wir haben auch drei Neue." Er sei "gespannt, wie die ersten Spiele laufen".

Zum Bundesliga-Auftakt tritt der FC Bayern am 5. August (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt an. Mit dabei sein wird dann auch Königstransfer Sadio Mane, den der Rekordmeister vom FC Liverpool losgeeist hat.

"Ich freue mich sehr auf ihn. Er ist für den FC Bayern ein Riesentransfer", sagte Müller: "Er hat in den letzten Jahren nicht nur im Klub, sondern auch in der Nationalmannschaft Erfolg gehabt und gezeigt, wie wichtig er für seine Mannschaften sein kann."

Für den Weltmeister von 2014 ist Mane "ein super-professioneller Typ", der "natürlich große sportliche Fähigkeiten" habe. "Ich freue mich schon darauf, mit ihm die ersten Trainingseinheiten zu machen, ihn kennenzulernen, auf dem Platz zu stehen und ein Gefühl füreinander zu bekommen", sagte Müller.