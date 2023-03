Köln (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg ist am Donnerstag im Achtelfinalhinspiel der Europa League bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin Außenseiter. Einen Sieg der Breisgauer bei der Alten Dame (Quote 1,63) belohnt bwin mit dem 5,75-Fachen des Einsatzes.

Alles andere als einen Heimsieg von Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise" itemprop="name" />Union Saint-Gilloise (Quote 5,75) hält der Sportwettenanbieter für unwahrscheinlich. Die Siegquote der Köpenicker wird mit 1,63 notiert. Auch Bayer Leverkusen geht als klarer Favorit in die Partie gegen Underdog Ferencvaros Budapest (Quote 8,75). Ein Heimsieg der Werkself wird mit einer Quote von 1,32 gehandelt.

Das Titel-Ranking führt der englische Rekordchampion Manchester United mit einer Quote von 3,50 vor dem FC Arsenal (Quote 4,00) und Juve (Quote 8,00) an. Bestnotierter deutscher Klub ist Union Berlin mit einer Titelquote von 13,00.