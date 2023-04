Ferrari-Chef John Elkann gibt den Traum vom WM-Titel in der Formel 1 trotz des durchwachsenen Starts in die neue Saison nicht auf.

Köln (SID) - Ferrari-Chef John Elkann gibt den Traum vom WM-Titel in der Formel 1 trotz des durchwachsenen Starts in die neue Saison nicht auf. "Unser Ziel ist und bleibt es, den WM-Titel zu gewinnen. Das gesamte Team konzentriert sich voll darauf, dieses Ziel zu erreichen", sagte Elkann bei der Aktionärsversammlung Ferraris am Freitag.

In der noch jungen Saison wartet die Scuderia nach drei Rennen noch auf die erste Podestplatzierung. In der Konstrukteurs-WM belegt Ferrari hinter Red Bull, Aston Martin und Mercedes sogar nur den vierten Rang.

Wirtschaftlich blickt Ferrari auf ein positives Jahr zurück. Der Autobauer schloss das Jahr 2022 mit einem Rekordgewinn von 833 Millionen Euro ab, was einem Plus von 13 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Der Umsatz stieg um 19,3 Prozent auf fünf Milliarden Euro.