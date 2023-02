Köln (SID) - Als erstes Formel-1-Team hat Alfa Romeo nicht nur die neue Lackierung, sondern auch den neuen Rennwagen für die in knapp einem Monat beginnende Saison vorgestellt. Bei der Präsentation des C43 am Dienstag fielen zwei Merkmale besonders auf: Der Bolide ist in Rot-Schwarz gehalten und nicht mehr in Rot-Weiß, zudem ist das Auto besonders im hinteren Bereich aggressiver designt als 2022.

Das Namenssponsoring von Alfa Romeo läuft am Jahresende aus, danach wird das Team aus Hinwil in der Schweiz bis zum Einstieg des deutschen Autoherstellers Audi 2026 voraussichtlich zunächst wieder unter dem eigentlichen Namen Sauber in den Startlisten stehen.

Andreas Seidl ist vor der Saison von McLaren zum Team gewechselt, der Ingenieur aus Bayern füllt bei Sauber nun die Rolle des Geschäftsführers aus. Fahrer sind wie in der vergangenen Saison der frühere Vizeweltmeister Valtteri Bottas (Finnland) und der Chinese Zhou Guanyu.

Die 23 Rennen umfassende neue Saison beginnt am 5. März in Bahrain.