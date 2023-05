Der Weltmeister spricht ein Machtwort - und die Hoffnung auf mehr Spannung in der Formel 1 sinkt schon wieder: Max Verstappen hat das Abschlusstraining beim Großen Preis von Miami dominiert und geht als Favorit ins Qualifying am späteren Samstagabend (22.00 Uhr MESZ/Sky) deutscher Zeit.

Der Red-Bull-Pilot drehte in 1:27,535 Minuten die schnellste Runde, Charles Leclerc im Ferrari hatte als Zweiter bereits vier Zehntelsekunden Rückstand. Und Sergio Perez, Verstappens Teamkollege und ernsthaftester Gegner im Titelkampf, lag auf Rang drei schon eine halbe Sekunde zurück. Carlos Sainz im zweiten Ferrari sortierte sich als Vierter ein, Mercedes war wie schon am Freitagabend weit weg: George Russell und Lewis Hamilton belegten nur die Plätze 10 und 13.

Beide landeten damit auch hinter Nico Hülkenberg, der sich als Achter auch im Qualifying Hoffnungen auf die Top 10 machen darf. Im Haas hatte der Deutsche weniger als eine Sekunde Rückstand auf Verstappen.

Für Spannung im Titelkampf würde am Sonntag (21.30 Uhr MESZ/Sky) vor allem ein Sieg von Perez sorgen. Der Mexikaner hatte am vergangenen Wochenende in Baku den Sprint und den Grand Prix gewonnen und liegt nur noch sechs Punkte hinter Verstappen. Mit einem weiteren Erfolg in Miami würde Perez erstmals die Gesamtführung übernehmen.