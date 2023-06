Starker Auftakt von Maximilian Kieffer, Aus für Yannik Paul, Dämpfer für Marcel Siem: Der Ryder-Cup-Kandidat verpasste bei der 34. BMW International Open in München-Eichenried zum Start eine Topplatzierung deutlich.

Der 42-Jährige, der in einem Flight mit Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald spielte, lag nach einer durchwachsenen 71er Runde (-1) fünf Schläge hinter den zunächst Führenden Adrien Saddier ( Frankreich), Edoardo Molinari ( Italien) und Rikuya Hoshino (Japan/alle 66). Die Auftaktrunde des mit zwei Millionen Dollar dotierten Turniers musste am frühen Abend wegen eines Gewitters abgebrochen und soll am Freitagmorgen fortgesetzt werden.

Zuvor brachten sich Kieffer, Marc Hammer und Thomas Rosenmüller für den ersten Heimsieg seit dem Triumph von Martin Kaymer 2008 mit jeweils 67 Schlägen in aussichtsreiche Position. Marcel Schneider und Hurley Long (beide 68) lagen knapp dahinter. "Das war ein guter Auftakt und macht Hoffnung für die nächsten Runden", sagte Kieffer, unlängst in Hamburg zusammen mit Siem geteilter Zweiter.

Nick Bachem, der zuletzt in Südafrika sein erstes Turnier auf der DP World Tour gewonnen hatte, spielte eine 70er-Runde. Hoffnungsträger Paul, der wie Siem auch Chancen auf eine Teilnahme am legendären Ryder Cup (29.9. bis 1.10.) hat, musste kurzfristig vor dem ersten Abschlag wegen starker Rückenprobleme absagen.

Der Sieger in Eichenried erhält 340.000 Dollar (311.000 Euro). Titelverteidiger ist der Chinese Li Haotong, der nach dem ersten Tag allerdings schon aussichtslos zurückliegt. Kaymer, vor 15 Jahren bislang einziger deutscher Gewinner in Eichenried, fehlt wegen der nach wie vor unklaren Situation rund um die Profis der saudi-arabischen LIV-Tour.