Frankfurt am Main (SID) - Nach seinem glänzenden Start ist Golfprofi Stephan Jäger beim Turnier der US-Tour in San Diego am Cut gescheitert. Der Münchner verspielte durch eine 77er-Runde am zweiten Tag seine gute Ausgangsposition bei der mit 8,4 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung. Die erste Runde hatte Jäger mit 65 Schlägen auf einem starken dritten Platz beendet.

An der Spitze des Feldes liegen nach zwei Runden mit 131 Schlägen der Weltranglistenerste Jon Rahm (Spanien) sowie die beiden US-Amerikaner Justin Thomas und Adam Schenk.