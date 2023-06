Rekordsieger FC Barcelona hat sich beim Final Four der Champions League den dritten Platz gesichert. Die katalanischen Handballer setzten sich einen Tag nach der Halbfinal-Niederlage gegen den SC Magdeburg in einem einseitigen Spiel 37:31 (22:13) gegen Paris St. Germain durch.

Der Titelverteidiger hatte am Samstag nach einem dramatischen Halbfinale gegen den SCM (39:40 nach Siebenmeterwerfen) seine Hoffnung auf den dritten Königsklassen-Titel in Folge begraben müssen. PSG war anschließend Barlinek Industria Kielce mit 24:25 unterlegen und damit zum sechsten Mal in der Final-Four-Geschichte in Köln gescheitert.

Das Finale zwischen dem SCM und Kielce mit Nationaltorhüter Andreas Wolff findet um 18.00 Uhr ( DAZN) statt.