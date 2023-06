Frauen-Handballmeister SG BBM Bietigheim hat bei der Champions-League-Auslosung eine machbare Vorrundengruppe erwischt. Der einzige deutsche Königsklassen-Vertreter trifft zunächst nur auf eine der vier Mannschaften, die Anfang Juni das Final Four um den Titel ausgespielt hatten: das ungarische Team des fünffachen Champions Györi. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Weitere Gegner der SG sind CSM Bukarest, IK Sävehof, Brest Bretagne, Odense, WHC Buducnost und DVSC Schaeffler.

Nach dem knappen Vorrunden-Aus in der Vorsaison will Bietigheim bei seiner sechsten Teilnahme diesmal die K.o.-Phase erreichen. "Wir haben eine sehr interessante, aber auch sehr starke Gruppe bekommen", sagte SG-Trainer Jakob Vestergaard: "Ich hoffe, dass wir mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans viele Punkte zu Hause einfahren können."

In der stark besetzten Gruppe B erhält DHB-Kapitänin Emily Bölk mit ihrem ungarischen Team von Ferencvaros Budapest unterdessen die Chance zur Revanche für das verlorene Endspiel (24:28) vor wenigen Wochen gegen Vipers Kristiansand.

Die besten zwei Teams der beiden Achtergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs (nach Hin- und Rückspiel) ermitteln die weiteren Teilnehmer an der Runde der besten Acht. In der letzten Saison hatte Bietigheim wegen eines verlorenen Dreiervergleichs als Tabellensiebter der Gruppe A die Play-offs verpasst. Die Gruppenphase beginnt am 9. und 10. September.