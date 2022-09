Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim bleiben auch in der Champions League weiter ungeschlagen.

Nach zuvor 58. Pflichtspielsiegen in Folge kam das Team von Trainer Markus Gaugisch im dritten Gruppenspiel beim rumänischen Vizemeister CSM Bukarest nicht über ein 28:28 (16:13) hinaus. Seit März 2021 hatte Bietigheim wettbewerbsübergreifend jedes Spiel gewonnen.

"Wir hatten hier die Chance zu gewinnen, aber wir haben am Ende nicht den entscheidenden Treffer erzielt", sagte Gaugisch: "Natürlich sind wir darüber enttäuscht. Aber mein Team hat ein großes Spiel geliefert und sich nach zwischenzeitlichen Schwächephasen zurückgekämpft. Wir können verdammt stolz auf unsere Leistung sein."

Mit zwei Toren Vorsprung war der deutsche Meister in die letzten beiden Minuten des äußert engen Spiels gegangen, Bukarest kam vor 3500 Zuschauern aber noch einmal zurück und glich fünf Sekunden vor Schluss durch die norwegische Weltmeisterin Malin Aune aus. Gaugisch hatte zuvor schon vor zahlreichen "Top-Handballerinnen" in den Reihen Bukarests gewarnt.

Beste BBM-Torjägerinnen waren Veronika Mala und Karolina Kudlacz-Gloc mit jeweils fünf Treffern. Die viermalige Welthandballerin Cristina Neagu ragte aufseiten Bukarests mit acht Toren heraus.