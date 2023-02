Kiel (SID) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sein letztes Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League gewonnen. Die Kieler besiegten den slowenischen Meister RK Celje dank einer starken zweiten Hälfte deutlich mit 39:27 (17:15) und sicherten sich damit vorzeitig den vierten Platz in Gruppe B. Auch der für das Achtelfinale durchaus relevante Rang drei ist am letzten Spieltag in der kommenden Woche noch möglich.

Bester THW-Torschütze war der dänische Weltmeister Magnus Landin mit einer perfekten Ausbeute von neun Treffern bei neun Würfen. Durch den vollkommen ungefährdeten Erfolg, sechster Sieg im 13. Gruppenspiel, nahmen die Schleswig-Holsteiner erfolgreich Revanche für die 36:38-Niederlage im Hinspiel Ende September in Celje. Chancen auf einen der begehrten Plätze eins und zwei hatte Kiel allerdings bereits vor der Partie keine mehr.

Nur die jeweils zwei besten Teams der beiden Achtergruppen stehen direkt im Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs gehen zunächst in die Play-offs, je besser das Abschneiden, desto "leichter" der Gegner aus der Parallelgruppe. Der Dritte spielt gegen den Sechsten, der Vierte gegen den Fünften.