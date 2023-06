Losglück für Titelverteidiger Magdeburg, Kieler Wiedersehen mit Niklas Landin und Sander Sagosen: Die deutschen Handball-Topteams THW Kiel und SC Magdeburg haben bei der Auslosung für die neue Champions-League-Saison spannende Gruppen erwischt. Meister Kiel trifft in Gruppe A unter anderem auf Niklas Landins neuen Klub Aalborg und das norwegische Millionenprojekt von Kolstad mit Sagosen. Magdeburg spielt in Gruppe B unter anderem gegen Königsklassen-Rekordchampion Barcelona.

"Zwei attraktive und ausgeglichene Gruppen", kommentierte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Ziehung am Dienstag in Wien. Brisanz versprechen für Kiel auch die Duelle mit Nationaltorhüter Andreas Wolff, der in der gerade beendeten Spielzeit mit Barlinek Industria Kielce erst im Endspiel gegen Magdeburg (29:30 nach Verlängerung) das Nachsehen hatte, und Frankreichs Abo-Meister Paris St. Germain, gegen den der THW im Viertelfinale ausgeschieden war.

Magdeburg bekommt es bei seiner Mission Titelverteidigung in der ersten Runde neben Barca, das der SCM vor zehn Tagen im Halbfinale von Köln im Siebenmeterwerfen besiegt hatte, unter anderem mit dem ungarischen Starensemble von Telekom Veszprem zu tun. Weitere Gegner sind der französische Klub Montpellier und die Polen von Wisla Plock, gegen die sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert im Viertelfinale durchgesetzt hatte.

Die besten zwei Teams der beiden Achtergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs (nach Hin- und Rückspiel) ermitteln die weiteren Teilnehmer an der Runde der besten Acht. Die Gruppenphase beginnt am 13. und 14. September. Das Final Four steigt am 8. und 9. Juni 2024 in Köln.

- Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Barlinek Industria Kielce (Polen)

Paris St. Germain (Frankreich)

THW Kiel

HC Zagreb (Kroatien)

Aalborg Handbold (Dänemark)

Pick Szeged (Ungarn)

HC Eurofarm Pelister (Mazedonien)

Kolstad Handball (Norwegen)

Gruppe B

GOG Gudme (Dänemark)

Telekom Veszprem HC (Ungarn)

FC Barcelona (Spanien)

SC Magdeburg

Orlen Wisla Plock (Polen)

Montpellier Handball (Frankreich)

FC Porto (Portugal)

RK Celje (Slowenien)