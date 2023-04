Die deutschen Handballer sind ohne Rückraumspieler Lukas Stutzke (verletzt) und Kreisläufer Jannik Kohlbacher (krank) in ihren letzten Lehrgang der Saison gestartet. Bundestrainer Alfred Gislason versammelte seine Mannschaft am Montag in Berlin. Für Kohlbacher nominierte er Tim Zechel (HC Erlangen) nach.

Höhepunkt der Länderspielwoche sind die beiden Testspiele bei Europameister Schweden am Donnerstag (18.35 Uhr/sportschau.de) in Kristianstad und am Sonntag gegen den WM-Dritten Spanien am Sonntag (15.35 Uhr/ARD) in Berlin. "Uns ist klar, dass wir nun unbedingt in Richtung Ergebnis spielen wollen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Montag: "Wir können jetzt nicht nochmal erzählen, dass wir viele Dinge mitgenommen haben. Wir möchten gegen die Topgegner auch lange mithalten können und möglichst auch mal am Sieg kratzen."

Die Vergleiche gegen die beiden Top-Teams gehören zum Programm des EHF Euro Cups, an dem Deutschland, Schweden, Spanien und Weltmeister Dänemark und damit die vier bereits für die EM 2024 qualifizierten Teams teilnehmen. Die Hinspiele gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32) hatte die deutsche Mannschaft verloren, auch gegen Dänemark gab es zwei Niederlagen (23:30 und 21:28).