Hamburg (SID) - Deutschlands Handballer haben auch ihr zweites Testspiel gegen Dänemark verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag dem Weltmeister am Sonntag in Hamburg mit 21:28 (10:14), schon am Donnerstag hatte es eine Niederlage (23:30) gegeben. Für das deutsche Team waren es die ersten Länderspiele nach Platz fünf bei der WM im Januar.

Bester deutscher Werfer vor 12.123 Zuschauern in der ausverkauften Barclays Arena im Hamburger Volkspark war Juri Knorr mit neun Treffern. Die Dänen traten ohne acht Weltmeister an. Mit den Spielen gegen den Weltmeister der Jahre 2019, 2021 und 2023 startete die deutsche Mannschaft ihre lange Vorbereitung auf die Heim-EM im Januar 2024.

Zudem zählen die Vergleiche mit dem Team von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen zum Programm des EHF Euro Cups, an dem neben Deutschland und Dänemark mit Europameister Schweden und dem EM-Zweiten Spanien die vier bereits für die EM 2024 qualifizierten Teams teilnehmen. Die deutsche Mannschaft hatte zuvor schon gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32) gespielt. Die Rückspiele gegen diese beiden Teams stehen Ende April auf dem Programm.