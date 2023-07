Der Deutsche Handballbund ( DHB) hat ein ausgesprochen positives Fazit seiner U21-Weltmeisterschaft gezogen. 140.000 Zuschauer auf Einzelspielbasis an den deutschen Spielorten Hannover, Magdeburg und Berlin seien "mehr Fans, als wir erwartet haben", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober auf einer Pressekonferenz am Sonntag in Berlin: "Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Von allen Seiten wird uns bescheinigt, dass diese WM einzigartig ist."

Für das Endspiel zwischen der deutschen Mannschaft und Ungarn am Sonntag meldete der DHB eine mit mehr als 8200 Zuschauern ausverkaufte Max-Schmeling-Halle. "Das ist sensationell", sagte Schober. Auch das Interesse der TV-Zuschauer stieg von Spiel zu Spiel.

Beim Halbfinal-Erfolg der DHB-Auswahl am Samstag gegen Serbien (40:30) schalteten in der Spitze 600.000 Menschen bei Eurosport ein, im Schnitt waren es 433.000. Mit diesen "exzellenten" Zahlen könne man "sehr zufrieden" sein, unabhängig vom Ergebnis des Endspiels gegen Ungarn, so Schober.

Auch sportlich zeigten sich die DHB-Bosse sehr zufrieden mit den Auftritten der Nachwuchsspieler. "Die Tür ist offen für die EM 2024 - das ist klar", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer mit Blick auf das Heim-Turnier bei den Männern im Januar, betonte aber auch: "Es ist nicht der einfachste Zeitpunkt, sich in die A-Mannschaft reinzuspielen." Es werde kein kompletter Kader übernommen, der bei den Junioren erfolgreich ist, um bei der Heim-EM zu spielen.