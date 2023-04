Die deutschen Handballerinnen starten mit einem Heimspiel gegen die Ukraine in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Die weiteren Gegner in Gruppe 2 sind die Slowakei und Israel. Die EM (28. November bis 15. Dezember 2024) in gut anderthalb Jahren findet in Österreich, der Schweiz und Ungarn statt.

"Das ist eine interessante Konstellation", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch: "Wir werden uns im Detail mit unseren Gegnern beschäftigen müssen, sind in dieser Gruppe aber klar favorisiert. Wir gehen mit Respekt und Selbstbewusstsein in die Qualifikation und haben die EM-Endrunde 2024 als festes Ziel vor Augen."

In der ersten Runde (11./12. Oktober 2023) im kommenden Herbst empfängt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zunächst das ukrainische Team. Wenige Tage später folgt ein Auswärtsspiel in Israel (14./15. Oktober), das eine Länderspiel-Premiere zwischen den beiden Teams darstellt. Im Winter nehmen die DHB-Frauen an der WM in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember) teil, die EM-Qualifikation wird dann im Februar 2024 fortgesetzt.

Für die Europameisterschaft qualifizieren sich die jeweils ersten beiden Teams der acht Gruppen sowie die besten vier Gruppendritten. Das Turnier in drei Ländern wird die erste EM sein, an der 24 Mannschaften teilnehmen. Neben den drei Gastgebern ist auch Titelverteidiger Norwegen bereits qualifiziert.