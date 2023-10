Mit Mia Zschocke und Julia Maidhof müssen die deutschen Handball-Frauen zwei weitere Ausfälle für das Auftaktspiel in der EM-Quali verkraften.

Personalsorgen bei Deutschlands Handball-Frauen: Mit den beiden Rückraumspielerinnen Mia Zschocke und Julia Maidhof muss das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch zwei weitere Ausfälle für das Auftaktspiel in der EM-Qualifikation gegen die Ukraine verkraften. Zschocke fehlt bei der Partie am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) in Wetzlar wegen muskulärer Probleme im Arm, Maidhof zog sich im Training eine Handverletzung zu.

Zuvor hatten schon Rechtsaußen Amelie Berger (krank) und Alicia Stolle ( Fußverletzung) kurzfristig abgesagt. Auch Torhüterin Dinah Eckerle, die seit Anfang März Mutter einer Tochter ist, steht Gaugisch nicht zur Verfügung, sie wird frühestens 2024 ins Tor der Nationalmannschaft zurückkehren.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) steigt mit dem Spiel gegen die Ukraine in die Ausscheidung für die EM-Endrunde 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) ein. Ursprünglich hätte das Team zwei Tage später zudem in Tel Aviv gegen Israel antreten sollen, die Partie wurde aber wegen der militärischen Eskalation im Land vom Europa-Verband EHF auf unbestimmte Zeit verschoben.