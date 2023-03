Köln (SID) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen nach einer konzentrierten Leistung im Viertelfinale der European League. Nach dem Offensivspektakel im Hinspiel bei Benfica Lissabon (39:26) gewann das Team von Trainer Maik Machulla auch das Rückspiel in eigener Halle mit 33:28 (19:16). Bester Werfer gegen den Titelverteidiger war Soegard Johannessen mit sechs Treffern.

In der nächsten Runde treffen die Norddeutschen am 11. und 18. April zunächst auswärts auf den spanischen Vertreter BM Granollers. Das Final Four um den Pokal findet am 27. und 28. Mai in Flensburg statt.