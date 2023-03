Köln (SID) - Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hat sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um das Viertelfinale der European League verschafft. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert gewann ihr Achtelfinal-Hinspiel beim dänischen Klub Skjern Handbold am Dienstag mit 28:23 (14:11). Das Rückspiel findet in der kommenden Woche statt.

Rechtsaußen Robert Weber war mit neun Toren der beste Werfer für den Hauptstadt-Klub, der mit dem mühevollen Auswärtssieg auch eine gelungene Generalprobe für das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel feierte. Die Berliner treten am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) beim Rekordmeister an.

Am Dienstagabend (ab 20.45 Uhr) sind noch die weiteren deutschen Vertreter in ihren Hinspielen gefordert. Frisch Auf Göppingen gastiert bei Valur Reykjavik. Die SG Flensburg-Handewitt tritt bei Titelverteidiger Benfica Lissabon an.

Die European League wurde in den vergangenen Jahren meist von den deutschen Teams dominiert. Im Vorjahr allerdings setzte sich Lissabon durch, es war in diesem Jahrtausend erst der vierte Triumph eines nicht-deutschen Teams im zweithöchsten europäischen Wettbewerb.