Die SG Flensburg-Handewitt festigt mit einem deutlichen Sieg gegen den ThSV Eisenach den vierten Platz in der Handball-Bundesliga.

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem deutlichen Sieg gegen den ThSV Eisenach den vierten Platz in der Handball-Bundesliga gefestigt. Das Team von Trainer Nicolej Krickau gewann das Heimspiel am Samstag überlegen mit 35:28 (19:11). Eisenach war über das gesamte Spiel die schwächere Mannschaft und musste die dritte Niederlage in Serie hinnehmen.

Schon zur Halbzeit führten die Flensburger mit einem Vorsprung von acht Toren. Bis zum Schluss hielt das Team um Nationalspieler Johannes Golla die Gäste auf Distanz und holte den vierten Liga-Sieg in Serie. Die meisten Tore für Flensburg erzielten Kay Smits und Lukas Jörgensen (jeweils 8), für Eisenach ragte Manuel Zehnder mit 13 Treffern heraus.

Flensburg hat nun 16 Punkte auf dem Konto und empfängt im nächsten Spiel die Rhein-Neckar Löwen. Eisenach findet sich nach elf Spieltagen mit 7 Zählern auf Rang 15 wieder.