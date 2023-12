Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat für die kommende Saison den Linksaußen Patrick Volz verpflichtet - und leiht den 24-Jährigen im Rahmen einer Kooperation an den dänischen Klub SønderjyskE aus. Das gab der Tabellendritte am Montag bekannt. Volz wechselt von HBW Balingen-Weilstetten in den Norden und erhält in Flensburg einen Vertrag bis 2028.

"Patrick ist ein talentierter Spieler, der in Balingen eine super Entwicklung gemacht hat. Es ist für ihn, aber auch für uns, eine großartige Möglichkeit, diese Entwicklung im nächsten Schritt bei SønderjyskE fortzusetzen", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf: "Durch die enge Verzahnung im Rahmen unserer Zusammenarbeit haben wir so die Chance die kommenden Schritte von Patrick aus nächster Nähe zu begleiten und seinen weiteren Karriereweg gemeinsam mit ihm zu gestalten."