Neue Medien-Plattform, neue Spieltermine: Fans der Handball-Bundesliga (HBL) können sich zur neuen Saison auf einige Veränderungen einstellen. Denn mit dem neuen Streamingdienst DYN, der künftig alle Spiele von 1. und 2. Bundesliga auf einer Plattform zeigen wird, gibt es auch Neuerungen bei den Anwurfzeiten und Spieltagen. Gespielt wird in der Regel weiterhin von Donnerstag bis Sonntag, vereinzelt gibt es aber auch Spiele am Montagabend. Neu ist der Freitagabend.

Aus dem Rahmenterminkalender der HBL geht auch hervor, dass die 57. Bundesliga-Saison am 2. Juni enden wird. Offiziell eröffnet wird die neue Spielzeit mit dem Supercup, den Meister THW Kiel und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch, 23. August, in Düsseldorf ausspielen. Es ist zugleich das erste Livespiel, das Fans auf der neuen Streamingplattform DYN sehen können. Zudem wird Bild künftig ein Spiel pro Spieltag live und frei empfänglich auf seiner Homepage zeigen, der Axel Springer Verlag startet mit der Auswärtspartie des THW Kiel bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten seine Live-Berichterstattung.

DYN ergänzt sein Live-Angebot durch zahlreiche redaktionelle Formate, die auf der Plattform des Streaminganbieters und im Anschluss über die Social-Media-Kanäle des Unternehmens frei empfangbar sein werden. Aktuell zahlen Fans für ein Jahresabo 10,50 Euro im Monat, anschließend wechseln sie in den normalen Tarif für zwölf Monate von 12,50 Euro. Die Aktion läuft befristet bis zum 31. Juli 2023.