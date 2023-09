Die Füchse Berlin sind in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga nicht zu schlagen. Der Dritte der Vorsaison gewann am Freitag sein Auswärtsspiel bei der HBW Balingen-Weilstetten höchst souverän mit 37:26 (23:12), zum Auftakt des sechsten Spieltags war es der sechste Sieg für die Füchse.

Berlin liegt mit der Maximal-Ausbeute (12:0 Punkte) an der Tabellenspitze, das Überraschungsteam MT Melsungen (10:0) kann am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) beim TBV Lemgo Lippe wieder gleichziehen. Den deutlichen Sieg für die Füchse sicherte am Freitag vor allem der Däne Mathias Gidsel, mit neun Treffern erneut bester Werfer.

Die SG Flensburg-Handewitt (6:4) kommt dagegen weiterhin nicht so recht in der Saison an. Der Mitfavorit kam bei der TSV Hannover-Burgdorf (8:4) nicht über ein 26:26 (14:11) hinaus. Hannover indes macht weiterhin einen starken Eindruck, erst am vergangenen Sonntag hatten die Niedersachsen die Füchse am Rande einer Niederlage, mussten sich aber knapp geschlagen geben (33:34).

Gegen die Wertung dieses Spiels hat die TSV mittlerweile Protest vor dem Bundessportgericht des Deutschen Handballbundes (DHB) eingelegt. Beanstandet wird eine Anwendung des Videobeweises in der Schlussphase, der letztlich zur unglücklichen Niederlage geführt hatte.