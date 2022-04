Hamburg (SID) - Nach dem Erreichen des Viertelfinales in der Champions League sieht man bei der SG Flensburg-Handewitt dem Kräftemessen mit Rekordsieger FC Barcelona voller Spannung entgegen. "Wir freuen uns auf zwei geniale Partien", sagte SG-Trainer Maik Machulla, nachdem sein Team im Achtelfinale den ungarischen Meister Pick Szeged aus dem Rennen geworfen hatte.

Dafür genügte dem dreimaligen deutschen Handball-Meister eine knappe 35:36-Niederlage in Szeged, vor eigenem Publikum hatte es zuvor einen 25:21-Erfolg gegeben. Besonders dankbar war Mannschaftskapitän Lasse Svan, der seine Laufbahn zum Saisonende abschließt. "Ich bin froh, dass wir meine Karriere nun um zwei Spiele verlängert haben", sagte der Däne.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hatte sich vorzeitig für die Runde der letzten Acht qualifiziert und trifft jetzt auf den französischen Titelträger Paris St. Germain. Die Begegnungen des Viertelfinales werden am 11./12. sowie am 18./19. Mai ausgetragen. Am 22. Mai (14.00 Uhr) kommt es in der Bundesliga zum 106. Landesderby zwischen Flensburg und Kiel.